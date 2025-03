Após problemas nas ETAs, Saerb anuncia data e horário para retorno do abastecimento; confira

A crise no fornecimento de água em Rio Branco, causada pela paralisação das Estações de Tratamento de Água (ETA I e II) desde quinta-feira (13), pode começar a ser solucionada ainda nesta sexta-feira (14). O presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, afirmou que a ETA I deve voltar a operar até as 18h desta sexta-feira (14).

Segundo Pereira, os reparos estão quase finalizados. “A instalação do flutuante com as bombas já foi concluída. Agora falta apenas a peça que está na mecânica. Assim que for entregue, conectamos e colocamos em operação. A expectativa é que tudo esteja funcionando até as 18h”, declarou.

O atraso na retomada ocorreu devido às chuvas, que dificultaram os trabalhos. “A chuva intensa de ontem comprometeu a soldagem, por isso houve um adiamento”, explicou o presidente do Saerb.

A ETA I é responsável por fornecer 40% da água para o Primeiro Distrito da capital. Já a ETA II, que abastece o Segundo Distrito e parte do Primeiro, segue inoperante desde terça-feira (11), após a forte correnteza do Rio Acre danificar uma bomba flutuante.

Para tentar minimizar os impactos, a equipe do Saerb está realizando um serviço paliativo enquanto aguarda a chegada de uma empresa de São Paulo, prevista para sábado à noite. “Se conseguirmos uma solução temporária, o abastecimento pode ser restabelecido ainda hoje”, afirmou.