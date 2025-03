Após quase 40 mil votos, Andressa Pinck é escolhida a musa favorita do Carnaval de Rio Branco

Na última semana, o ContilNet abriu uma enquete para saber qual era a musa do Carnaval 2025 de Rio Branco favorita do público.

RELEMBRE: Qual das musas dos blocos de Carnaval de Rio Branco é a sua favorita? Conheça e vote agora!

A votação foi encerrada nesta terça-feira (4), dia do desfile dos quatro blocos carnavalesco. Ao todo, foram 36.850 votos.

A campeão foi Andresa Pinck, musa do Unidos do Fuxico. Ela teve 48,14% dos votos. Em segundo lugar ficou Karol Bombom, do bloco Sambase, com 43,42%.

O terceiro lugar ficou com Luisa Souza, do bloco 6 é Demais, que obteve 5,81%. A última colocada foi Jussy Santos, do Sem Limites, com 2,62%.

O desfile dos blocos

O Carnaval de Rio Branco terá nesta última noite, terça-feira (4), o Concurso de Blocos Carnavalescos 2025. A disputa acontece a partir das 17h, na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade, em frente à sede da Prefeitura.

Premiação

Neste ano, todos os blocos terão premiação em dinheiro e troféu, sendo o1º lugar: R$ 6.375,00; o 2º lugar: R$ 5.375,00; o 3º lugar: R$ 4.375,00; e o 4º lugar: R$ 3.375,00.

Quatro blocos disputam o título, trazendo enredos que exaltam a cultura, a história e a diversão. São eles:

Unidos do Fuxico

Atual campeão do concurso, busca conquistar sua quarta vitória. Com o enredo “Lendas, Mistérios e Histórias da Lua Cheia”.

Sambase

Com enredo inspirado na Revolução Acreana, o bloco Sambase está em busca do tricampeonato, e apresenta o samba-enredo com tema “Um grito de liberdade que ecoa na história”.

6 É D+

O bloco 6 É D+ se prepara para colocar cerca de 1,2 mil integrantes na rua. O enredo escolhido para este ano é “O Carnaval que eu quero brincar: do passado ao recente, o Carnaval sempre presente”.

Sem Limite

Campeão em 2023, o bloco vai em busca do bicampeonato. Com o tema “Brincadeira de Infância: Alegria Sem Limite”, o grupo vai levar para a avenida brincadeiras clássicas como amarelinha, bolinha de gude, esconde-esconde e pula corda.