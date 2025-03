Após seis anos, dupla acusada de assassinar jovem no Acre será julgada nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (12), John Pablo Rocha de Nóbrega e Renan Fernandes Sales serão julgados pelo assassinato de Daiane de Brito da Silva. O julgamento ocorre no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, em Rio Branco, quase seis anos após o crime.

Apesar do andamento do processo, John Pablo permanece foragido. Já Renan Fernandes será julgado sob acusações de homicídio, tentativa de assassinato e envolvimento com organização criminosa.

A investigação aponta que o crime foi planejado e aconteceu em 28 de março de 2019, na Avenida Floriano Peixoto, região central da capital acreana. O atentado tinha como alvo Jonara de Souza Pinheiro, que conseguiu fugir, mas acabou atingida na perna. Daiane, que usava tornozeleira eletrônica, foi alvejada diversas vezes e morreu no local.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Acre, John Pablo teria efetuado os disparos. O piloto da motocicleta utilizada no ataque, Rui de São Frásio, já foi condenado a quase 31 anos de prisão. Renan Fernandes, por sua vez, é apontado como responsável por ceder o veículo usado no crime.