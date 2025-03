Após tentativa de sequestro, homem é esfaqueado por grupo de cinco criminosos, em Rio Branco

Jamichel Sampaio Vieira, de 34 anos, foi ferido a golpes de faca durante uma tentativa de sequestro na manhã desta sexta-feira (7), dentro de uma residência situada na Rua 1º de Maio, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. O crime foi cometido por um grupo de cinco homens, que invadiu o local e atacou a vítima.

Segundo testemunhas, os criminosos, que seriam membros de uma facção criminosa, chegaram à residência em um carro prata e foram recebidos no portão pelo irmão de Vieira. Determinados a sequestrá-lo, eles entraram no imóvel para capturar a vítima. No entanto, ao perceberem que não conseguiriam levá-la, desferiram pelo menos três facadas, atingindo suas pernas e nádegas.

Testemunhas afirmam que o ataque pode ter sido motivado por supostos furtos e roubos atribuídos à vítima na região. Após a agressão, o grupo fugiu sem deixar rastros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Vieira ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade dos ferimentos e da perda de sangue, seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada, colheu informações e realizou patrulhamento na região em busca dos criminosos, mas eles não foram encontrados.

O caso segue sendo investigado inicialmente por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).