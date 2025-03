Após três semanas de buscas, moradores conseguem localizar gado que fugiu em ramal do interior

Os moradores do km 35, BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano travaram uma intensa batalha nos últimos dias para localizar três bovinos que haviam fugido de uma propriedade. Segundo consta, os animais passaram pela cerca do campo e entraram na mata, sendo preciso muito esforço dos proprietários para recuperá-los.

As três cabeças de gado pertencem ao casal Márcia e Rude que estiveram empenhados nas buscas.

Ao ContilNet, Rude disse que rastejou os animais por três dias e praticamente já havia desistido das buscas. Entretanto, devido a insistência de sua esposa resolveu retomar os trabalhos e no último sábado alcançou o objetivo desejado.

“O gado fugiu, varou a mata e eu rastejei ele durante três dias. já tinha desistido, mas como a minha esposa é insistente, recomeçamos as buscas no sábado, na companhia de outras duas pessoas. Encontramos muitas dificuldades porque um igarapé existente nessa região transbordou e nós tivemos que atravessar nadando. Felizmente, encontramos os três bovinos no baixadão do São Pedro, um local considerado de difícil acesso. Agradecemos a todos que nos ajudaram. Foi uma luta grande, mas graças a Deus conseguimos recuperar os animais”, destacou.

Um dos moradores da região que ajudou nesse trabalho ganhará uma recompensa de Rude e sua esposa.

Os bovinos estão em uma propriedade vizinha e serão levados ao campo do legítimo dono após algumas melhorias que devem ser feitas no local.