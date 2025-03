Após vitória histórica no Oscar, Ainda Estou Aqui segue em cartaz no cinema de Rio Branco

Para os amantes de cinema, a boa notícia é que o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, segue em exibição no Cine Araújo, localizado no shopping de Rio Branco. Nesta quinta-feira (6), ainda há duas sessões disponíveis para quem não teve a chance de assistir.

Dirigido por Walter Salles e disponível originalmente no Globoplay, o filme narra a história de Eunice, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, que, após a morte de seu marido, se reinventa como advogada e se torna uma das maiores ativistas dos Direitos Humanos no Brasil. O reconhecimento do filme com o prêmio do Oscar é um marco importante para o cinema brasileiro.

Estreias de novos filmes no Cine Araújo

Além de Ainda Estou Aqui, o Cine Araújo traz a estreia de cinco novas produções:

Uma Advogada Brilhante

Dirigido por Ale Manchado, esta comédia brasileira traz a história de Mike (Leandro Hassum), um advogado que tenta conciliar as despesas com o filho e as demandas de seu trabalho. A confusão começa quando seu nome italiano, Michelle, leva o novo dono do escritório a demitir os advogados homens. Para manter seu emprego, Mike passa a se passar por Michelle, enfrentando uma série de desafios enquanto tenta manter o segredo.

O Macaco

Baseado no conto de Stephen King, e com produção de James Wan (responsável por sucessos como Invocação do Mal e Jogos Mortais), O Macaco conta a história de dois irmãos gêmeos, Bill e Hall (Theo James), que ao encontrar um antigo macaco de brinquedo no sótão, acabam trazendo de volta uma onda de mortes. Eles tentam lutar contra o mal que o brinquedo representa e enfrentam eventos aterradores.

Mickey 17

Baseado no livro Mickey7, de Edward Ashton, o filme de ficção científica, dirigido por Bong Joon-ho (vencedor do Oscar por Parasita), segue a jornada de Mickey Barnes (Robert Pattinson), um soldado de um programa espacial que participa de missões arriscadas e experimentos de imortalidade. À medida que sobrevive, Mickey descobre versões de si mesmo chamadas Mickey 11, Mickey 17 e Mickey 18, e começa a enfrentar dilemas existenciais enquanto tenta entender o que realmente está acontecendo.

Na Sua Pele – A Série Marked Men

Dirigida por Nick Cassavetes, a série segue Rule Archer (Chase Stokes), um tatuador, e Shaw Landon (Sydney Taylor), uma estudante de medicina. Os dois se conhecem desde a infância, mas após uma noite de diversão, são forçados a lidar com sentimentos amorosos não resolvidos. Shaw tenta se declarar para Rule, mas ele se recusa, por causa de um trauma passado. A série explora os desafios do amor e da superação.

Baekhyun: Lonsdaleite

Este documentário acompanha a carreira do cantor coreano Baekhyun, integrante do grupo de k-pop EXO, que segue em sua carreira solo. Dirigido por Yoondong Oh e Hamin Kim, o filme traz entrevistas exclusivas e cenas de bastidores da turnê do artista, mostrando a trajetória e os desafios enfrentados por Baekhyun na indústria da música.

Para quem ainda não assistiu a Ainda Estou Aqui ou quer conferir as estreias, o Cine Araújo oferece uma excelente programação para os próximos dias.