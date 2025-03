Apresentadora pede demissão da ESPN para trabalhar no Flamengo

A apresentadora Daniela Boaventura pediu demissão da ESPN nesta terça-feira (11) para aceitar uma proposta de trabalho do Flamengo. Ela será um dos grandes nomes da FlaTV, canal do clube que passará por uma reformulação nos próximos dias. A informação foi dada primeiramente pela “Folha de São Paulo”.

Dani era uma das “sobreviventes” do extinto Fox Sports na fusão com a ESPN, onde apresentava o ESPN FC nos fins de tarde, que ainda não tem novo apresentador definido. Somando as duas emissoras, ela trabalhou no Grupo Disney por 12 anos.

Em suas redes sociais, Daniela sempre deixou claro que era torcedora do Flamengo. Antes dos trabalhos na Fox e na ESPN, Daniela Boaventura atuou como repórter na TV Brasil, no antigo Esporte Interativo e na Record. Na emissora de Edir Macedo, realizou seu único trabalho fora do esporte.

Além de Daniela Boaventura, a FlaTV também já acertou a contratação do narrador João Guilherme. Ele deixou a Paramount+, onde narrava jogos da Libertadores, para aceitar o novo desafio.