Artista acreana denuncia expulsão humilhante por motorista da 99 em Rio Branco; veja desabafo

A artista acreana Camila Cabeça, conhecida nas redes sociais por seu trabalho cultural, denunciou um episódio de violência e intolerância sofrido na tarde desta quarta-feira, 12 de março de 2025, ao ser expulsa de um veículo da 99 por um motorista de aplicativo.

Em um story publicado em seu perfil no Instagram (@camilacabeca), Camila relatou que, acompanhada da amiga Fátima, de 69 anos, enfrentou um motorista que se recusou a baixar o volume de um áudio religioso ensurdecedor enquanto ela tentava gravar uma mensagem para um amigo.

Cansada após um dia de trabalho, a artista pediu ajustes, mas o motorista reagiu com hostilidade, culminando na expulsão das duas mulheres em um ponto movimentado próximo à caixa d’agua, na 6 de Agosto, em Rio Branco.

O incidente começou quando Camila, que não conseguiu acessar o aplicativo pois estava mandando mensagem, pediu ao motorista para reduzir o som, mas ele se irritou. Apesar da tentativa de gravar o áudio, o motorista, ao perceber a situação, ordenou que elas descessem, ignorando a idade e a condição de Fátima.

“Ele simplesmente expulsou a gente do carro, eu estou em choque”, desabafou Camila, destacando que a sorte foi não estar com malas ou equipamentos, o que poderia ter complicado ainda mais a situação. A artista apontou a intolerância do motorista como um ato de violência, questionando a segurança oferecida pela 99, especialmente em comparação com a Uber, que usou para retornar para casa.

Camila já fez a denúncia formal à 99 e planeja recorrer à ouvidoria, expressando desconfiança na resolução do caso.

Ela criticou a falta de segurança do aplicativo, sugerindo que a identidade do motorista pode ter sido alterada, já que a foto no app não parecia condizer com o condutor. O relato expõe preocupações sobre a proteção de usuários, especialmente mulheres, e levanta debates sobre a responsabilidade das empresas de transporte por aplicativo diante de casos de intolerância e humilhação. A artista concluiu seu desabafo pedindo mais respeito e segurança no uso desses serviços.

Veja o vídeo: