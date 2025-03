Assaltante armado que roubou aluno de autoescola no Bosque é encaminhado ao presídio

Identificado e preso em flagrante, Diego da Rocha Tavares, de 26 anos, foi encaminhado na manhã desta sexta-feira ao complexo penitenciário estadual após ter sua prisão preventiva decretada pelo Juizado Estadual das Garantias. Ele é acusado de assaltar um grupo de pessoas na noite de quarta-feira, na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro do Bosque, em Rio Branco. A identificação do assaltante foi possível graças às câmeras de segurança que flagraram a ação do criminoso. Ele aparece nas imagens com uma arma em punho, apontando-a para as vítimas.

As imagens também mostram cerca de dez pessoas reunidas em frente à autoescola. A maioria delas estava mexendo no celular ou conversando, distraída, quando, de repente, o assaltante surge na garupa de uma moto e, em seguida, caminha em direção ao grupo. No ato seguinte, uma das vítimas, ao perceber o assalto, corre para o outro lado da rua e entra em uma farmácia. Em seguida, o criminoso chega utilizando um capacete para encobrir o rosto. Ele se aproxima de um rapaz e aponta uma arma, tipo revólver. Os demais alunos se assustam e correm.

Com a arma apontada em sua direção, a vítima tira o cordão do pescoço e o entrega junto com o celular. A Polícia Militar informou que um policial, que estava próximo ao local, percebeu a movimentação e tentou intervir. Ao notar a presença da polícia, o suspeito fugiu a pé com a arma na mão. A PM-AC confirmou que outras equipes foram acionadas e que o rapaz foi preso ainda na região, em uma moto.

“Os militares abordaram um veículo de aplicativo, onde o passageiro tinha as mesmas características do suspeito”, revelou um policial.

Ainda segundo a PM-AC, o suspeito confessou o crime. Outra equipe policial foi até a vítima, que reconheceu o homem como autor do roubo. O suspeito foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla).