‘Assim morreu Maradona’: Vídeo mostra reação da ex e das filhas de ídolo à exposição de foto do corpo

A imagem mostrou o ídolo já sem vida, anormalmente inchado, com um tubo na boca e sinais dos últimos esforços para tentar salvá-lo ao meio-dia de 25 de novembro de 2020. Um vídeo captado durante a fala inicial do procurador-geral adjunto mostra a reação da ex-mulher de Maradona Veronica Ojeda e das filhas dele — Jana, Dalma e Giannina — ao gesto do MP. Veronica e Jana observam, com o semblante fechado, enquanto Dalma e Giannina choram e apertam as mãos uma da outra.

“Así murió Diego Maradona”

durante el juicio la querella mostró una foto del 10, que recorre el mundo, estaba hinchado pic.twitter.com/TBIL9y1hBH — 𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟 fan (@AngeldeBrit_ok) March 11, 2025

Patricio Ferrari ficou responsável por delinear, em fala inicial, as diretrizes da acusação.