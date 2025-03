Associação repudia atuação da PM em bar de Rio Branco durante Carnaval: “Agressiva e truculenta”

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Acre (ABRACRE) manifestou seu repúdio em relação a uma ação da Polícia Militar ocorrida no Bar Tonheiros, localizado no bairro Tucumã, em Rio Branco, durante o bloquinho de Carnaval deste domingo (2).

De acordo com a Abracre, o fato gerou grande preocupação entre os clientes e funcionários do estabelecimento, que foram surpreendidos por uma abordagem considerada “desproporcional e agressiva”.

A associação enfatizou que excessos cometidos por autoridades podem comprometer a integridade e a dignidade das pessoas. Além disso, exigiu esclarecimentos das autoridades competentes e providências para que situações semelhantes não se repitam no futuro.

Abaixo, a nota pública na íntegra:

“A ABRACRE vem a público manifestar seu repúdio à ação truculenta da Polícia Militar ocorrida no Bar Tonheiros, localizado no bairro Tucumã. Domingo, 02 de março, dia do incidente, clientes e funcionários foram surpreendidos por uma abordagem desproporcional e agressiva, gerando medo e insegurança entre os presentes. Ressaltamos que o respeito aos direitos individuais e o cumprimento da lei devem ser pautados pela razoabilidade e pelo uso adequado da força, sem excessos que comprometam a integridade e a dignidade das pessoas. Os estabelecimentos comerciais, especialmente bares e restaurantes, são espaços de convivência social e geração de empregos, sendo fundamentais para a economia local. Qualquer ação policial deve ocorrer dentro dos princípios da legalidade, da proporcionalidade e do respeito ao cidadão. Diante do ocorrido, exigimos esclarecimentos das autoridades competentes e providências para que situações como essa não se repitam. Seguiremos atentos e em diálogo com as instituições para garantir a segurança e o respeito aos direitos de empresários, trabalhadores e clientes do setor.”