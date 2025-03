Ataques de organização criminosa deixam criança de 1 ano baleada na cabeça e três pessoas feridas

Uma sequência de dois ataques na região do Segundo Distrito de Rio Branco deixou William Inácio de Souza, de 18 anos, dois adolescentes (um de 14 e outro de 17 anos) e uma criança de 1 ano e 4 meses feridos a tiros na noite deste sábado (8). Os crimes ocorreram na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim, e na Travessa Mateus, no bairro Santa Inês.

Segundo testemunhas, o primeiro ataque ocorreu quando William e o adolescente de 17 anos estavam acompanhados de amigos em frente ao Alves Club, onde acontecia uma festa organizada por uma facção criminosa.

O grupo foi surpreendido por membros de uma facção rival que chegaram em um Ford Fiesta vermelho e efetuaram vários disparos. William foi atingido no pé esquerdo, enquanto o adolescente de 17 anos foi baleado no braço direito.

Após o ataque no Belo Jardim, os criminosos seguiram para a Travessa Mateus, onde encontraram, em via pública, uma mulher carregando seu filho em um carrinho, acompanhada do adolescente de 14 anos e de familiares.

Eles abriram fogo contra o grupo, atingindo a criança na cabeça, o que resultou na perda de massa encefálica. O adolescente de 14 anos foi baleado no glúteo direito e na panturrilha esquerda. Após a ação, os criminosos fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico e outra de suporte avançado.

No entanto, ao chegarem, os paramédicos constataram que as vítimas já haviam sido transportadas por terceiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

Todos os feridos foram estabilizados e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo um médico da unidade, a criança e o adolescente de 14 anos chegaram em estado gravíssimo, enquanto William e o adolescente de 17 anos permanecem estáveis.

Policiais militares do 2° Batalhão compareceram aos locais dos crimes, isolaram as áreas para perícia, colheram informações e realizaram buscas pelos suspeitos, que não foram encontrados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.