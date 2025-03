A quarta-feira de cinzas (5/3), marca o início da segunda fase da Copa do Brasil. A competição mais democrática do país abre a noite com Caxias x Fluminense, às 19h, no Estádio Centenário. O jogo da sequência é Atlético-MG x Manaus, às 19h30, no Mineirão e a última partida da quarta é Nova Iguaçu x Vasco, às 21h30, no Nilton Santos.

O jogo do Tricolor Carioca, que abre a disputa da segunda fase, terá transmissão do SporTV e Premiere. O duelo do Galo contra o Manaus terá transmissão do Amazon Prime. A partida entre Nova Iguaçu e Vasco também terá transmissão no SporTV e Premiere. Os jogos acontecem em turno único e sem a antiga vantagem dos visitantes em caso de empate. Se o placar ficar igual ao final da partida, haverá disputa por pênaltis.