Com mais de 219 mil seguidores no Instagram, esta segunda-feira, Jessie Cave surpreendeu ao revelar que abriu conta no OnlyFans, a plataforma com serviço de assinatura de conteúdos para adultos, onde vai partilhar “coisas muito sensuais” com o próprio cabelo.

“Estou a começar um OnlyFans para o meu cabelo. É nicho até para mim. Junta-te a mim nesta nova e estranha jornada”, escreveu a atriz na legenda do vídeo, no qual se mostra a pentear a longa cabeleira, enquanto fala com o companheiro, Alfie Brown, que lhe pergunta se vai mostrar alguma parte do corpo.

No podcast do casal, “Before We Break Up Again”, Jessie já tinha adiantado a intenção, frisando que “não é sexual”. “É um fetiche. Fetiche não significa necessariamente sexual”, acrescentou, pronta a seduzir os fãs de fios capilares. “Faço muitos vídeos com o meu cabelo no Instagram há já algum tempo e percebi que recebo vários comentários. Eles não são depravados ou lascivos. Nunca são comentários ordinários, mas recebo muito interesse no meu cabelo e pensei: ‘Vou fazer algo que seja muito específico’”, explicou.

“Ex-atriz de ‘Harry Potter’, escritora, desenhadora e agora especialista em cabelos compridos no OnlyFans. Eu faço conteúdo de nicho com cabelo, do qual podem acabar por gostar. Que mágico!”, lê-se na sua descrição na referida plataforma.

Jessie Cave, de 37 anos, diz que se inspirou em Lily Allen e Kate Nash com vontade de mostrar um lado mais rebelde e poderoso. “Tenho sido essa atriz muito certinha grande parte da minha carreira e isso é muito mais uma forma de dizer: ‘Ok. Estou a fazer algo que não é normal’. Isso é estranho para mim e um pouco ousado. E por que não?”, confessou.

A artista britânica vai “tentar durante um ano” e o objetivo é deixar a “casa segura, mudar o papel de parede, construir um novo telhado e sair desta situação de dívidas”. “Quero também fortalecer-me e provar a todos os que me julgaram no passado que eu não sou assim tão doce. [Quero] investir em algo que nunca fiz antes: amor-próprio”, reforçou.

Horas após anunciar a novidade, Jessie Cave garantiu que não está a brincar e agradeceu “pelo interesse e/ou falta de julgamento”. Foi em “Harry Potter e o Príncipe Misterioso”, em 2009, que a atriz se tornou conhecida do grande público, no papel de Lavender Brown, voltando à saga para os dois últimos filmes.