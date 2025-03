Avião não consegue pousar em Rio Branco e precisa mudar rota para Manaus; deputado estava no voo

Um avião da Latam Linhas Aéreas enfrentou dificuldades para pousar no Aeroporto Internacional de Rio Branco, na madrugada desta sexta-feira (7), e precisou alterar a rota, seguindo para Manaus, no Amazonas.

A aeronave vinha de Brasília e o incidente foi causado pelas condições climáticas adversas, que impediram pousos e decolagens em Rio Branco. Com isso, o voo foi desviado para o Amazonas.

Os passageiros do voo conseguiram desembarcar na capital acreana por volta das 6 horas da manhã desta sexta-feira. Um dos passageiros que estavam no voo era o deputado federal Roberto Duarte, do Republicanos. Ele deu detalhes do momento:

“Tivemos que nos deslocar até Manaus e lá embarcamos com outra tripulação para retornar a Rio Branco”, explicou.