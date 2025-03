BA: vídeos de violência policial em Salvador viralizam no Carnaval

A truculência de parte dos agentes da Polícia Militar da Bahia tem ganhado destaque neste Caranaval graças às redes sociais. Vídeos publicados no feriado mostram o público intimidado e sendo agredido em meio a passagem dos policiais nos blocos.

Em um deles, um agente passa com o braço esticado, segurando um cacetete, enquanto os foliões se espremem para não encostar no objeto.

O momento gerou críticas e comentários irônicos na web. “Harry Potter e o Cacetete Sagrado”, brincou um usuário. “Tipo Moisés abrindo o mar vermelho”, disse outro. “Gente, o policial é cego precisa do bastão para se locomover”, zombou um terceiro.

Confira em outro ângulo:

Agora.

A polícia da Bahia realmente impõe respeito, você se atreveria a ficar na frente deles?#bahia#carnaval realidadebostileira pic.twitter.com/OKCKwpDmbY — Ⓜ️🅰️R©️🅾️S . 🇧🇷 .🅰️S🅰️ (R.N.B. RESISTÊNCIA) (@CENSURANO23) March 1, 2025

No início do Carnaval, agentes da Polícia Militar da Bahia também foram filmados agredindo gratuitamente os foliões durante a apresentação do grupo Baiana System, no Circuito Osmar do carnaval de Salvador. Veja:

Polícia FASCISTA de Salvador passando vergonha pic.twitter.com/cKFbWuU7LQ — Enfermeiro do BRICS 🇧🇷 🇷🇺🇮🇳🇨🇳🇿🇦 (@enf_intensiva) March 1, 2025

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado para pedir um posicionamento sobre os excessos de polícia, registrados no Carnaval, mas não obteve retorno atá a públicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Cena diferente

Apesar das cenas de violêcia, o Caranaval também registrou momentos de respeito entre policiais e foliões.

Na Pipoca de Saulo Fernandes, no 3º dia de Carnaval, o cantor aproveitou para mandar um recado importante: Carnaval é pra se divertir, sem brigas!

Durante o show, ele pediu que o público abrisse espaço para a polícia e pulasse ao redor dos agentes, sem encostar neles. O gesto foi bem recebido, e até uma policial entrou no clima, sorrindo enquanto acompanhava a cena.