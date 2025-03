Além de cantora, Baby do Brasil é pastora. Durante uma pregação na casa de shows D-Edge, ela causou polêmica e foi detonada nas redes sociais. No culto intitulado Frequência com Deus, a artista pediu para que as pessoas no local “perdoassem” os sentimentos ruins que carregavam, inclusive, abuso sexual e agressores.

“Perdoa tudo o que você tiver no seu coração aqui nesse lugar. Perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa”, declarou. Baby do Brasil ainda pediu: “Se é briga de família: mãe, filho, pai, perdoa!”, completou. Após o vídeo viralizar nas redes sociais, a cantora foi alvo de muitas críticas. “Como pode uma pessoa que na juventude foi tão abolicionista e bateu de frente com tantos padrões impostos nas mulheres, para hoje em dia fazer esse tipo de declaração. Só sobrou o talento mesmo (talvez nem isso mais)”, detonou uma pessoa. “Se essa mulher fala uma coisa dessa perto de mim, não ia dar certo…”, declarou outra. Muitos usuários ainda classificaram a fala como “absurda” e “desnecessária”. Confira o vídeo. View this post on Instagram A post shared by Lembrete diário de que gênero é construção social (@genero_construcao_social)