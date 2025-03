Bahia faz jogo de posse genérica em noite sonolenta de Libertadores contra o Boston River

Com o cenário do jogo inalterado, as primeiras alterações foram feitas aos 15 minutos da segunda etapa. O lateral-direito Gilberto entrou no lugar do zagueiro Gabriel Xavier, e Willian José substituiu Erick Pulga no ataque. Com isso, o Tricolor passou a atuar em um 4-3-3 mais clássico, com Lucho fazendo o lado esquerdo do ataque em alguns momentos, mas dobrando com Willian José na área em outros.

Mas mesmo com laterais e pontas juntos para fazer dobras, o Bahia seguiu sonolento no jogo e sequer criou chances perigosas de gol. Perto dos 30 minutos, Ceni trocou o lateral Juba e o meia Everton Ribeiro por Iago Borduchi e Cauly. Logo depois, Michel Araújo substituiu Ademir.

Com as cinco trocas realizadas, o Tricolor terminou o segundo tempo de forma monótona e pior que na primeira etapa. Refém de cruzamentos para a área, o Bahia até aumentou em posse de bola no geral (64%), mas finalizou apenas uma vez ao gol no segundo tempo e fora do alvo.

Bom resultado x futebol sonolento

Apesar do desempenho ruim na criação, o Bahia volta para Salvador com um bom empate e a possibilidade de contar com uma vitória simples em casa para avançar na Libertadores.

Mas antes a equipe tem nova decisão, desta vez pelas semifinais do Campeonato Baiano, contra o Jacuipense, em cenário que pode lembrar o encontrado no Uruguai. No Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Tricolor vai precisar vencer o adversário após perder o jogo de ida por 2 a 1.