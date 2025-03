A cidade de Rio Branco já enfrenta problemas com bairros afetados pela elevação no nível das águas do Rio Acre, depois da alta de mais de 40cm em menos de 24 horas, de acordo com os registros da Defesa Civil.

O bairro Ayrton Sena já foi afetado pela elevação do rio e tem famílias afetadas pela enchente decorrida de chuvas intensas. A informação foi confirmada na tarde deste sábado (8) pela Defesa Civil Municipal.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e alerta para o risco de alagamentos em áreas mais baixas da cidade. Com o período chuvoso ainda em vigor, especialistas recomendam que moradores fiquem atentos às atualizações e aos avisos das autoridades.