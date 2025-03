Balsa desce rio desgovernada e causa desespero em passageiros no interior do Acre; VÍDEO

A balsa que faz a travessia de veículos entre o município de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, teve problemas no motor e desceu rio abaixo desgovernada, na noite dessa sexta-feira (28).

Em vídeos gravados é possível ouvir os gritos de desespero das pessoas. Em um dos vídeos a balsa desgovernada é filmada batendo em um barranco e em árvores às margens do Juruá.

O morador de Rodrigues Alves e coordenador do Movimento Pró Ponte, Ralph Fernandes, contou que a balsa estava atravessando de uma margem para outra do Rio Juruá e o motor parou.

“O motor deu problema, parou e ela baixou e bem abaixo se tacou no barranco, nas margens do rio. Nesse momento estava passando um batelão, tipo recreio, parou para tentar socorrer, mas eles tiveram que seguir viagem porque não conseguiram e de repente ia comprometer a embarcação deles porque a balsa de grande porte é muito pesada. E aí o motor funcionou, andou um pouco, mas parou novamente. Agora uma balsinha está tentando levar a balsa de grande porte para ancorar em uma das margens do rio, já que ela estava desgovernada. E nesse exato momento, a balsa ainda se encontra nessa situação cheia de passageiros. Vamos chamar o Corpo de Bombeiros, alguém poder trazer essa balsa para uma das margens para o nosso pessoal poder seguir viagem e chegar em casa “, contou ele ao Ac24horas já nos primeiros minutos de sábado (1).

A balsa é de uma empresa de Cruzeiro do Sul, alugada para o governo do Estado, que garante a travessia gratuita de veículos e passageiros 24 horas. Ela atravessa sobre o rio Juruá diariamente milhares de estudantes, trabalhadores e as viaturas como do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).