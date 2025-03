Banco do Brasil prepara convocação de mais 450 aprovados em concurso

O novo edital do concurso Banco do Brasil é aguardado com grande expectativa pelos concurseiros, e mais 450 aprovados no último certame serão convocados em breve!

Em relação ao último concurso, todos os aprovados para o cargo de Agente Comercial, tanto em vagas imediatas quanto em cadastro reserva, já foram convocados. Porém, ainda restam 1.039 candidatos aprovados no último certame aguardando a convocação, todos eles para o cargo de Agente de Tecnologia, com enfoque em TI.

Destes, 450 serão convocados em breve, tendo em vista que na última segunda-feira (10/3), o BB já encaminhou o questionário para que esses candidatos indiquem os locais de preferência onde desejam trabalhar.

O candidato terá dois dias corridos, a partir deste 11 de março, para indicar as unidades de sua preferência entre as unidades com vagas disponíveis. Vale destacar que a indicação não garante a alocação na unidade de preferência.

Apesar da convocação dos 450 aprovados não ser metade do contingente restante, é ressaltado que o banco tem a intenção de chamar todo o cadastro reserva, a previsão é que a próxima turma englobe todos os candidatos restantes.

Vale lembrar que a presidente do BB confirmou a convocação de cerca de 1.000 aprovados neste ano. Além disso, o último edital segue válido até julho de 2025.

Importante destacar que a existência do cadastro reserva não é um impedimento para a realização de um novo concurso. Porém, de acordo com as últimas seleções do BB, a expectativa é que um novo edital seja publicado apenas após o encerramento das convocações.

Confira, abaixo, divulgação da pesquisa do BB: