Banhista encontra barata dentro de picolé e vídeo viraliza na web

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado atenção ao mostrar um banhista surpreso ao encontrar uma barata dentro de um picolé na praia do Recreio, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

No registro, é possível ver o inseto inteiro preso entre o palito e o sorvete, gerando indignação e também piadas entre os internautas.

Nos comentários, usuários reagiram com bom humor e criatividade. “Tava o maior barato esse picolé”, brincou um internauta. Outro escreveu: “O barato saiu caro”. Já um usuário ironizou a situação, sugerindo um “novo sabor: limorata”.

Outros comentários sugeriram que a barata teria entrado no picolé para se refrescar do calor intenso no Rio de Janeiro, enquanto alguns questionaram a veracidade do vídeo. “Até picolé vou ter que fazer em casa. Você paga caríssimo na comida de rua e eles não têm o mínimo de higiene”, lamentou um internauta.

Veja o vídeo: