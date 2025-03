Barbie homenageia sobrevivente do incêndio da boate Kiss com boneca

A Barbie homenageará uma sobrevivente do incêndio da boate Kiss com uma boneca feita à sua semelhança. Essa será a primeira vez que a marca honrará duas brasileiras PCDs com uma Barbie.

A iniciativa surgiu com a proximidade com o Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo sábado (8). Neste ano, a linha de bonecas da Mattel homenageia quatro duplas de amigas que, por meio do apoio e incentivo mútuo, conquistaram feitos notáveis.

No Brasil, a criadora de conteúdo Paola Antonini e a profissional de saúde Kelen Ferreira entram para o seleto grupo do projeto Mulheres Inspiradoras.

Kelen sobreviveu ao trágico incêndio da Boate Kiss, em 2013, e, devido às consequências do acidente, teve sua perna amputada.

Sua trajetória de superação inspirou uma personagem interpretada por Paola Antonini em uma série lançada pela Netflix, “Todo Dia a Mesma Noite”, em 2023. Durante as gravações, nasceu uma amizade genuína entre as duas, baseada no apoio mútuo e no compromisso compartilhado de promover a inclusão e a diversidade.

Paola, por sua vez, sofreu um acidente de carro em 2014, que resultou na amputação de sua perna esquerda. Hoje, a influenciadora tem um instituto dedicado à reabilitação gratuita para crianças e jovens com deficiência física.

Segundo a marca, a Barbie de Kelen Ferreira também marca um avanço inédito na linha de bonecas da marca, sendo uma das primeiras bonecas a ter uma prótese transtibial (abaixo do joelho) e cicatrizes de queimaduras (além da esgrimista, Bebe Vio, com cicatrizes decorrentes de meningite).

Até então, todas as bonecas com prótese utilizavam um modelo transfemoral (acima do joelho), tornando essa homenagem um marco para a marca que promove ainda mais inclusão e representatividade, permitindo que as crianças encontrem infinitas possibilidades de se identificar com uma boneca.

Além da dupla brasileira, outras amizades icônicas estão sendo celebradas pela marca ao redor do mundo, incluindo as medalhistas de ouro da equipe de ginástica olímpica, Jordan Chiles e Jade Carey (EUA); as atrizes Hannah Waddingham e Juno Temple (Reino Unido); e as tenistas Evonne Goolagong-Cawley e Ash Barty (Austrália).