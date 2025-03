Battlefield por R$ 4, Final Fantasy e mais jogos entram em oferta na semana

Já a plataforma Steam, referência em jogos de PC, traz Ghost of Tsushima com desconto, além de outros títulos chamativos como Resident Evil 4 Remake, No Rest for the Wicked e Wanderstop, novo jogo do criador de The Stanley Parable e que está com desconto de lançamento. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções, além de oportunidades em jogos em mídia física.

PlayStation

Sonic Frontiers, um dos jogos mais aclamados na era moderna do ouriço da SEGA, está por menos da metade do preço por tempo limitado, saindo por R$ 122,46. Além disso, Star Wars Jedi: Survivor e Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 chamam a atenção, custando R$ 84,72 e R$ 91,60, respectivamente, Fique por dentro das melhores ofertas em jogos de PlayStation:

Bloodborne completa, em breve, dez anos desde o seu lançamento e segue sendo um dos jogos favoritos do subgênero Souls, da FromSoftware — Foto: Divulgação/From Software

God of War: Ragnarok – R$ 98,96;

Street Fighter 6 – R$ 139,75;

Final Fantasy XVI – R$ 162,17;

Final Fantasy 7 Remake Intergrade – R$ 75,81;

Sonic Frontiers – R$ 122,46;

Star Wars Jedi: Survivor – R$ 84,72;

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – R$ 91,60;

LIVE A LIVE – R$ 105,96;

Bloodborne: Complete Edition – R$ 87,25;

Granblue Fantasy: Relink – R$ 149,95.

Xbox

A loja do Xbox não fica atrás quando o assunto é oferta chamativa nesta semana. Além dos já mencionados no início do texto, Mortal Kombat 1 a R$ 99,99, Need for Speed: Heat a R$ 11,95 e Mass Effect Legendary Edition a R$ 29,90 estão entre as melhores oportunidades para economizar em jogos na plataforma. Veja o que mais está com desconto nos consoles Xbox nesta semana:

O mundo de Red Dead Redemption 2 é vivo e extremamente detalhado — Foto: Reprodução/PlayStation

Red Dead Redemption 2- R$ 62,48;

EA Sports FC 25 – R$ 104,70;

Battlefield 1 – R$ 3,95;

Mortal Kombat 1 – R$ 99,99;

Need for Speed Heat – R$ 11,95;

Mass Effect Legendary Edition – R$ 29,90;

Burnout Paradise Remastered – R$ 15,80;

Titanfall 2: Ultimate Edition – R$ 17,85;

Assassin’s Creed Valhalla – R$ 69,98;

Lost in Random – R$ 14,90.

Steam

A plataforma da Valve é referência em jogos de PC e é particularmente conhecida pelas suas grandes promoções sazonais. Enquanto a tradicional promoção de outono não se inicia, o catálogo traz descontos em Resident Evil HD Remaster, Prince of Persia: The Lost Crown e Dead Cells, que saem por R$ 16,72, R$ 99,99 e R$ 23,74, respectivamente. Não perca as oportunidades de economizar em jogos para PC:

Resident Evil 4 Remake se tornou um sucesso poucos dias após seu lançamento — Foto: Divulgação/Capcom

Ghost of Tsushima – R$ 167,43;

Resident Evil 4 Remake – R$ 69,50;

No Rest for the Wicked – R$ 81,89;

Wanderstop – R$ 66,59;

Resident Evil HD Remaster – R$ 16,72;

Prince of Persia: The Lost Crown – R$ 99,99;

Dead Cells – R$ 23,74;

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – R$ 129,93;

GTA 5 Enhanced – R$ 52,95;

Rainbow Six Siege – R$ 16,99.

Ofertas em mídia física

No Mercado Livre, é possível economizar em jogos físicos de Nintendo Switch nesta semana. Entre os destaques estão Shin Megami Tensei V, por R$ 168,66, e o divertidíssimo WarioWare Move It, por R$ 170. Vale notar que este último está custando R$ 300 na loja digital da Nintendo após o recente reajuste de preço feito pela companhia. Também é possível economizar em Cyberpunk 2077 e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin para PS4. Confira:

Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão traz a franquia clássica do PlayStation a um novo patamar de qualidade técnica e diversão — Foto: Reprodução/PlayStation

