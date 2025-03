BBB 25: Camilla é a eliminada da semana com 94,67%

No discurso de eliminação, Tadeu fala sobre como os participantes do BBB tentam se controlar e medir suas palavras dentro do jogo, por medo da reação do público. Ele mostra exemplos de falas das emparedadas Vilma, Camila, Tamires e Renata, destacando como cada uma, de alguma forma, recebeu ou deu conselhos para se limitar no jogo.

Tadeu: “Você tem medo de hate… quem não tem? Então, deixa eu te contar: as pessoas sempre podem pegar ranço de você. Sempre. Independentemente do que você faça. VocÊ tenta ser legal com todo mundo e as pessoas vão odiar exatamente o fato de você estar tentando ser o legalzão. Você tenta se justificar depois de uma briga e pedir desculpas e é exatamente isso que está irritando as pessoas. Podem odiar você pela guerra ou pela paz; pela ação ou pela letargia. Vai saber o que se passa na cabeça de milhões que estão votando?”

Ele ressalta que essa tentativa de se proteger pode ser em vão, pois o público pode rejeitar alguém tanto por atitudes impulsivas quanto por excesso de cautela. No fim, ele sugere que não há fórmula certa para agradar, e que tentar se esconder pode ser um erro tão grande quanto se expor demais.

Tadeu: “Onde você não viu problema nenhum era onde estava problema. Você não soube identificar seus adversários e as armas escolhidas não foram adequada. Você deu importância demais a um fato pequeno.”

Camilla – 94,67%

Renata – 2,74%

Vilma – 2,59%

Total de votos = 26.341.897