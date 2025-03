BBB 25: João Gabriel critica Aline e promete confronto no Sincerão

João Gabriel diz para Guilherme que foi aconselhado pela psicóloga a falar tudo na hora, mas ele preferiu deixar para apontar Aline no Sincerão

João Gabriel desabafa com Guilherme sobre sua insatisfação com Aline, tentando validar sua visão. Ele acusa Aline de “sabonetar” ao tratar Gracyanne de forma branda, enquanto seria mais dura se a situação envolvesse Renata ou seu irmão. Embora esteja com vontade de confrontá-la imediatamente, ele afirma que vai esperar pelo Sincerão, decisão que tomou após conversar com a psicóloga.

Segundo João Gabriel, a psicóloga o aconselhou a falar tudo na hora, sem guardar ressentimentos. No entanto, ele escolheu adiar o embate para o momento certo, reforçando que não deixará de expor sua opinião sobre Aline. Durante a conversa, ele repete várias vezes que Aline foi saboneteira e que pretende confrontá-la mais à frente.

Guilherme pondera que Aline tem uma relação diferente com Gracyanne, baseada em carinho, e que isso pode ter influenciado sua reação. Ainda assim, reconhece que a diferença de postura pode ser questionável. Ele se sente desconfortável por Aline ser uma de suas prioridades no jogo e diz que evitará se envolver, mas admite que pode perguntar diretamente para entender a visão dela.

Além disso, João Gabriel também demonstra desconfiança em relação a Gracyanne, sugerindo que ela se contradiz ao afirmar que sempre fala na cara, mas nem sempre age dessa forma. Mesmo se segurando por enquanto, ele reafirma que, após a conversa com a psicóloga, não pretende mais se calar dentro do jogo.