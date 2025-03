BBB 25: João Gabriel xinga Aline por ter se posicionado contra Thamiris durante a festa

Ele acusou Aline de ser falsa e de querer sempre ter razão em tudo, além de evitar se comprometer quando se trata de Gracyanne. Para ele, se a situação envolvesse Renata ou seu irmão, Aline teria uma postura diferente e seria mais rígida. No entanto, como é Gracyanne, Aline age de forma mais branda, o que João vê como hipocrisia.

Além disso, ele também ficou irritado com Vitória por ter vetado seu irmão da festa, especialmente porque, segundo ele, seu irmão não é uma pessoa maldosa. Ele comparou a atitude de Vitória com a decisão dela de não colocar Renata no Paredão pelo mesmo motivo. Para ele, Vitória agiu de forma incoerente ao excluir seu irmão depois de ter sido poupada por ele anteriormente.

Durante seu desabafo, João Gabriel afirmou estar cansado do comportamento de Aline e declarou que pretende enfrentá-la no “Sincerão”, momento em que os participantes costumam falar abertamente sobre seus sentimentos e opiniões dentro do jogo. Ele disse que não tem mais paciência para “jogar limpo” e que, depois de um conselho da psicóloga, decidiu expor tudo que pensa sem filtros.

Renata e Eva tentaram acalmá-lo, pedindo para que ele evitasse xingamentos e conversasse de forma mais tranquila. No entanto, João Gabriel continuou exaltado, afirmando que não suporta Aline e que, caso precise, repetirá tudo diretamente para ela. Ele reconheceu que não queria ter falado daquela maneira por estar na Quaresma, mas disse que não conseguiu se segurar devido à raiva acumulada.

No fim, João Gabriel reforçou que, daqui para frente, não vai mais se segurar e falará tudo o que pensa, independentemente das consequências.