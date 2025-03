BBB 25: paredão está formado entre Camilla, Renata e Vilma

O sétimo Paredão do BBB 25 foi formado neste domingo (2). Camilla, Renata e Vilma disputam a preferência do público, e na próxima terça-feira (4), uma delas será eliminada.

Vitória indicou Renata, justificando que algumas atitudes dela não agradaram a casa. Vinícius indicou Maike, mas ele venceu o Bate-Volta e escapou. Vilma (7 votos) e Camilla (5 votos) foram as mais votadas pela casa.

Além disso, Diego usou o Poder Curinga – Poder Pirata para roubar o voto de João Gabriel e votar duas vezes.

As emparedadas pedem apoio do público: Camilla destacou que deixou seus filhos para buscar o prêmio e ser forte no jogo.

Renata quer melhorar a vida da mãe e inspirar meninas de projetos sociais.

Vilma afirmou que esperou por essa chance por mais de dois anos e só sai se o público decidir.