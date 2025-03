BBB 25: Renata foi escolhida pelo público para a Vitrine do Fifi

Renata entrará em um espaço protegido por uma vitrine no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, para interagir com visitantes e receber algumas informações externas.

Entenda como será feita a dinâmica:

Tadeu: “Amanhã, no toque de acordar, a Renata vai receber o aviso que vai ter que deixar a casa. PAra ninguém desconfiar, a gente vai dizer que ela vai sair para encarar um desafio, que pode colocar em risco a permanência no jogo. Vamos pedir, inclusive, para ela arrumar as malas.

Ela vai ser levada diretamente para a Vitrine do Seu Fifi. Você pode ir lá fazer a fofoca. Quem não mora perto, pode mandar a fofoca pela hashtag #FifiBBB25