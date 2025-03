BBB 25: Thamiris confronta Vitória que tenta justificar voto em ex-aliada

Thamiris confronta Vitória sobre o voto que recebeu da ex-aliada, questionando se ela se sente confortável ao vê-la sozinha no jogo. Vitória explica que, após uma série de decepções e a sensação de isolamento, precisou priorizar a si mesma e garantir aliados. Thamiris a acusa de estar com pessoas que antes votavam nela, mas Vitória nega e justifica sua escolha com base no jogo.

Durante a conversa, Vitória afirma que tomou a decisão com pesar, mas que precisava escolher entre proteger quem esteve ao seu lado ou correr riscos. Thamiris rebate, dizendo que o grupo de Vitória se equivocou, pois Diogo não estava ameaçado.

O diálogo também expõe ressentimentos antigos: Vitória diz ter se sentido abandonada, enquanto Thamiris se queixa de que seu sofrimento foi ignorado. Em meio às lágrimas, Thamiris aceita que a escolha já foi feita, enquanto Vitória reforça que, após tantas mágoas, precisou pensar em si mesma.