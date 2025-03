BBB 25: Vinícius repassa para Aline o desabafo de João Gabriel, que fica surpresa

Ela questiona por que ele falou com todos, menos com ela, e se sente incomodada com essa postura. Para Aline, seria mais produtivo um diálogo direto, pois gosta de ouvir e responder às críticas.

Vinícius explica que João Gabriel a acusou de “sabonetar” ao não confrontar Gracyanne da mesma forma que faria com outras pessoas. Aline rebate dizendo que o próprio formato do Sincerão não permitia um debate prolongado e que sua postura foi coerente, pois já havia resolvido a questão com Gracyanne. Ela se pergunta por que João Gabriel ainda está insistindo nisso.

Guilherme também conta que João Gabriel o procurou para saber sua opinião, e Aline reforça seu desconforto com o fato de ele falar sobre ela sem abordá-la diretamente. Ela lembra que, em outra situação, quando se decepcionou com João Gabriel, ele minimizou seu sentimento. Para ela, é incoerente ele se incomodar tanto com seu posicionamento agora.

Aline também critica a hipocrisia de algumas pessoas da casa, como Thamiris e Camilla, que condenaram Diogo por gritar com uma mulher, mas não se manifestaram quando João Gabriel fez o mesmo com ela. Ela afirma estar cansada de se calar para evitar conflitos.

Além disso, Aline discorda da escolha de Thamiris na dinâmica do Pegar ou Guardar, pois não vê coerência em sua estratégia. Ela argumenta que o jogo exige comunicação e que as ações também são uma forma de se posicionar.