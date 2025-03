BBB 25: Thamiris descobre pelo Líder Maike que foi votada por Vitória

Para tirar dúvidas Maike utiliza o poder do Revela Voto para esclarecer a Thamiris que Vitória votou nela. Ele destacou que considera o voto algo natural, já que as duas haviam rompido. João Pedro confirma o voto de Vitória e Maike lembra que Thamiris já havia chamado Vitória de “idiota”, sugerindo que o voto não deveria ser tão inesperado para ela.

João Gabriel entrou na conversa e ressaltou que, apesar de cada um ter o direito de votar em quem quiser, Vitória estava próxima de Thamiris, especialmente no momento em que outras participantes haviam tirado Vitória de uma dinâmica. Ele menciona que, mesmo com Thamiris tendo apontado o dedo na cara de Vitória anteriormente, ainda havia uma relação entre elas.

Quando Thamiris descobriu que Vitória realmente votou nela por meio do Líder, Maike reforça seu ponto: o choque de Thamiris vem mais de sua própria expectativa do que de uma traição de Vitória, pois o rompimento entre elas já era evidente. João Pedro critica a postura de Vitória, relembrando que, no dia anterior, ela estava muito próxima de Thamiris, demonstrando afeto e atenção, para no dia seguinte votar nela.

Maike sugere que Thamiris vá até Vitória e revele que já sabe do voto, apenas para observar sua reação e ver como ela lida com a situação.