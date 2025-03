Bell Marques dá R$ 6 mil para ambulantes que tiveram caixa de isopor quebrada no Carnaval; vídeo

Ser artista é muito mais do que fazer um belo espetáculo, tem de ter empatia e demonstrar solidariedade. O cantor Bell Marques é desses. Ele parou o show, em Salvador, para ajudar dois ambulantes que tiveram as caixas de isopor quebradas durante o Carnaval. E doou R$ 3 mil para cada um deles. Ao perceber o sufoco e o desespero do rapaz e da moça, Bell interrompeu a apresentação, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Os ambulantes usavam as caixas para colocar as cervejas e água que vendiam durante a folia. Bem-humorado, o cantor brincou com eles. “Vocês vão na porta do trio, que a gente vai dar R$ 3 mil para menina e R$ 200 para o rapaz, porque mulher tem que receber mais (brincou)”. Em seguida falou sério: “Você vai receber R$ 3 mil e a menina também”. E ele fez um pedido em seguida.

Bebida para os cordeiros Bell pediu para que os ambulantes doassem o que sobrou das bebidas para os “cordeiros”, os profissionais responsáveis por organizar o bloco dele: “Agora sobrou uma caixa de cerveja aí, né? Dê para os cordeiros do Bloco Vumbora”. Aí a festa ficou mais animada ainda e o cantor foi aplaudido pela multidão. Neste sábado (1º), o cantor volta a comandar o Bloco Vumbora, criado no início da carreira solo, em 2014. No domingo (2), na segunda-feira (3) e na terça (4), o Camaleão, um dos blocos mais tradicionais do carnaval baiano, toma conta do circuito Barra-Ondina.