Bem avaliado! curso de Medicina da Ufac alcança nota máxima em avaliação do Inep

O curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) conquistou a nota máxima de 5 na avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgada nesta quinta-feira (6). Esse excelente desempenho reflete o compromisso da instituição com a qualidade do ensino superior, consolidando o reconhecimento da excelência do curso.

Emocionada, a reitora Guida Aquino comemorou a conquista, destacando que o resultado é um marco para a universidade. “Estamos imensamente felizes com essa nota máxima, especialmente no curso de Medicina, que acompanho desde sua criação. Passamos por muitos desafios, mas hoje alcançamos o topo. Parabéns aos professores, à equipe da Ufac e aos alunos”, declarou.

A avaliação do Inep foi realizada entre 26 e 28 de fevereiro e se concentrou em três aspectos principais: qualidade do corpo docente, infraestrutura e a formação pedagógica oferecida. Durante a visita, os avaliadores percorreram as dependências da Ufac, incluindo salas de aula, laboratórios e instituições parceiras, como a Fundação Hospitalar, a Maternidade Bárbara Heliodora, o Hospital de Urgência e Emergência, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

De acordo com o relatório, o curso de Medicina da Ufac segue com rigor as Diretrizes Curriculares Nacionais, garantindo uma formação de qualidade que atende às especificidades da região Norte. Um ponto forte é a parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), facilitada por convênios com a Secretaria Estadual de Saúde do Acre e a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, que permitem estágios e atividades práticas em diversas unidades de saúde da capital e do interior.

Em 2019, o curso havia obtido o conceito 3, considerado satisfatório. A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, afirmou que o resultado atual confirma a excelência do curso de Medicina. “Essa nota máxima é a confirmação de algo que já sabíamos: que o nosso curso de Medicina é referência de qualidade. Nossos alunos se formam preparados para atuar em diversas regiões do Brasil. Agora, esse reconhecimento foi oficialmente formalizado”, ressaltou.

Além de Medicina, outros quatro cursos da Ufac passarão pela avaliação do Inep em 2025. Segundo a Pró-Reitoria de Graduação, sob a gestão de Guida Aquino, nenhum curso da universidade recebeu conceito inferior a 3.