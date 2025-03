Bilionário Bryan Johnson afirma ter rejuvenescido o pênis em 15 anos

O empresário norte-americano Bryan Johnson, de 47 anos, conhecido por adotar tratamentos antienvelhecimento controversos em busca da “juventude eterna”, declarou recentemente que conseguiu rejuvenescer seu pênis em 15 anos.

Para monitorar a saúde sexual, Johnson utiliza um rastreador que mede as ereções noturnas e o tamanho do pênis durante esses episódios. O empresário defende que, apesar do tom inusitado do assunto, as ereções noturnas são um dos principais biomarcadores da saúde geral masculina e feminina.

A frequência delas poderia indicar possíveis problemas da saúde sexual e sistêmica, como doenças cardiovasculares ou diabetes, por exemplo.

“Quando comecei a medir (ereções noturnas), não sabia se era uma boa ideia. É vulgar? É um pouco estranho? Acontece que as ereções noturnas de um homem e de uma mulher — o clitóris intumescido — são um dos biomarcadores mais importantes de qualquer coisa em todo o nosso corpo”, afirmou em entrevista ao Daily Mail.