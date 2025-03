Bloco 6 é D+ leva história do Carnaval para avenida durante desfile no Centro de Rio Branco

O bloco 6 É D+ levou à Rua Rui Barbosa, durante o desfile carnavalesco desta terça-feira (4), cerca de 1,2 mil integrantes, que encantaram o público mesmo com a chuva que cai sobre a capital desde o final da tarde.

O enredo escolhido para este ano é “O Carnaval que eu quero brincar: do passado ao recente, o Carnaval sempre presente”.

O grupo abriu o desfile com uma alegoria que remete a um navio, carregando pessoas algemadas, simulando escravos.

O desfile foi colorido com as cores oficiais do bloco, amarelo e preto e levou o público a emergir na história da origem do carnaval a evolução da festa ao longo dos anos.

A bateria 6 é D+ estava vestida de rei Momo, personagem típico do Carnaval. Confira a apresentação:

Fotos de Fagner Delgado para o ContilNet: