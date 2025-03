Bloco As Rolinhas do Coronel anima o Carnaval de Brasiléia com irreverência e tradição

O bloco carnavalesco As Rolinhas do Coronel mais uma vez tomou conta das ruas de Brasiléia neste domingo (2), trazendo alegria, irreverência e muita animação para moradores e visitantes. Criado no início da década de 1990, o grupo se tornou um dos símbolos do Carnaval local, mantendo viva a tradição e arrastando uma multidão ao longo do percurso.

A concentração teve início às 15h, na rotatória da parte alta da cidade. De lá, o bloco seguiu em direção à Praça Hugo Poli, no centro antigo, levando um espetáculo de cores e criatividade, com foliões fantasiados e a tradicional troca de vestimentas – homens se vestindo como mulheres e vice-versa.

Durante o trajeto, a festa contagiou quem acompanhava a passagem do bloco, movimentando as ruas e proporcionando momentos de descontração. O evento faz parte do calendário carnavalesco de Brasiléia e reforça o espírito de união e celebração no município.

As informações são do site O Alto Acre.