Bloco das Virgens do Yaco agita Sena Madureira com muita folia e irreverência e capricho nas fantasias

O Bloco das Virgens do Yaco fez a alegria dos foliões em Sena Madureira no último sábado (1º). A festa, que começou com concentração no Bosque, reuniu um público animado, com muita irreverência e descontração.

Homens vestidos de mulher e mulheres de homem garantiram o clima de diversão nas ruas da cidade, enquanto o desfile seguiu pela Avenida do Guanabara até o Centro Comercial, trazendo a tradição de volta com muita energia.

A festa continuou no palco oficial, onde a banda comandou a animação, garantindo que ninguém parasse de dançar.

A estrutura preparada para o evento fez a diferença, com bebidas geladas e muita diversão para os foliões de todas as idades.

O Bloco das Virgens do Yaco mais uma vez mostrou por que é uma das festas mais esperadas do calendário local, com um público entusiasmado e pronto para curtir a verdadeira folia de carnaval.