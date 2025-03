Bloco do Dino: carnaval divertido para toda a família no Restaurante Jupará!

Neste Carnaval, a Jupará preparou uma programação especial para a criançada! Nos dias 3 e 4 de março, o restaurante vai oferecer a Folia Kids do Bloco do Dino, uma festa exclusiva para os pequenos se divertirem enquanto os adultos relaxam.

Com um Kit Infantil por apenas R$49,99, seu filho vai aproveitar ao máximo o melhor do Carnaval: concurso de fantasia, recreação infantil, acesso ao parquinho e ainda um delicioso combo com batata frita e pipoca. É diversão garantida para todos!

Traga seus filhos para viver a magia do Carnaval em um ambiente seguro, cheio de alegria e com atividades pensadas para o entretenimento de toda a família. Não perca essa oportunidade de fazer do seu Carnaval um momento ainda mais especial!

Mais informações e reservas pelo telefone: (68) 99215-0770