Bloco ‘Vai Quem Quer’ promete arrastar mais de 10 mil foliões para as ruas do Tucumã neste domingo

O tradicional bloco “Vai Quem Quer”, também conhecido como Bloco do Sujo, chega à sua 33ª edição neste domingo, 2 de março. A festa promete atrair mais de 10 mil pessoas para as ruas do bairro Tucumã, em Rio Branco, a partir das 14h.

Fundado em 1991, o bloco tem como característica a participação ativa da comunidade local e conta com o apoio do Governo do Acre e da Prefeitura de Rio Branco, que garantem tendas, banheiros químicos e a sinalização das ruas por meio da RBTrans.

A origem do bloco remonta a uma partida de futebol entre os moradores, que em 1991 decidiram sair pelas ruas do bairro de forma irreverente, usando talco e maisena, caracterizando o famoso “Bloco do Sujo” da época.

Desde então, a tradição vem se mantendo, reunindo famílias inteiras, incluindo crianças e idosos, com destaque para a troca de roupas entre homens e mulheres, em uma grande celebração de diversidade e alegria.

Em 2024, o evento atraiu quase 10 mil foliões, e para este ano, a expectativa é superar esse número. No entanto, a organização já se prepara para a limitação de espaço nas ruas do bairro, que não são suficientes para comportar o tamanho da festa.

Dicas essenciais para evitar golpes e furtos no Carnaval de Rio Branco

Com a chegada do Carnaval, é fundamental estar atento à segurança para aproveitar a folia com tranquilidade. Para garantir que todos possam curtir a festa com segurança, seguem algumas dicas essenciais:

Golpe do “beijo”: Fique atento às abordagens em meio à multidão, onde criminosos podem furtar celulares e carteiras. Mantenha seus pertences próximos e evite distrações. Cuidado com maquininhas de cartão: Verifique sempre a maquininha antes de usar e observe qualquer alteração. Confirme o valor da transação antes de digitar sua senha. Golpe do “Boa Noite Cinderela”: Evite aceitar bebidas de estranhos e não deixe seu copo desacompanhado. Prefira copos fechados, como os térmicos, para proteger sua bebida. Golpe do arranjo de confusão: Se perceber alguma confusão, se afaste rapidamente e mantenha seus objetos pessoais bem guardados. Caso a situação se agrave, procure ajuda. Desconfie de ingressos falsos: Compre ingressos apenas em locais oficiais e evite links desconhecidos ou ofertas com preços abaixo do normal. Golpe do contato físico: Fique atento a movimentos suspeitos em multidões. Caso perceba algo estranho, proteja seus pertences e avise um agente de segurança. Cuidado com transações via PIX: Sempre confira o valor da transação antes de confirmar qualquer pagamento, seja via maquininha ou celular.

Com essas dicas, é possível garantir uma folia segura e aproveitar o Carnaval de Rio Branco com mais tranquilidade.