O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou a assinatura de decretos de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público. O ato foi realizado na manhã desta quarta-feira (12), no gabinete do prefeito.

Um dos certames contemplados, identificado como 00/2024/PMRB, teve como objetivo o fortalecimento do quadro efetivo de funcionários da prefeitura da capital acreana.

Ao todo, serão 508 novos contratados, divididos entre saúde e educação e irão entrar para o quadro a fim de preencher cargos de trabalho que ficaram em aberto após o vencimento de diversos contratos, que deve acontecer daqui a cerca de 60 dias.

Dentre os convocados são 172 servidores da educação, oriundos do concurso de 2019, e 336 do ano de 2024, para educação, saúde e assistência social.

Com as novas convocações, a gestão do prefeito Bocalom realizou a contratação de cerca de 1.400 contratações mediante concurso.

O secretário municipal de educação e vice-prefeito, Alysson Bestene, se faz presente no evento que marca as novas convocações e afirma que a contratação dos novos servidores reforça o compromisso da gestão.

“Nós temos desde assistentes de creche, cuidadores para a educação infantil, mediadores, profissionais da educação, tanto para a zona urbana quanto para a zona rural, isso mantém o suporte para essas escolas, o início do ano letivo, que se inicia já na próxima semana”, pontua.

O secretário municipal de saúde também esteve presente e afirma que a gestão estava tão ansiosa quanto os convocados para este chamamento.

“Hoje é um dia muito importante para a saúde do nosso município, eu costumo interagir com as pessoas que estavam esperando essa convocação nas redes sociais e falava para eles que tão ansioso quanto eles, estava a gente também da gestão, porque a entrada deles no sistema representa a solução de muitos desafios que a gente tem, e um deles é justamente a gente poder dar agora uma avançada no cronograma de inauguração das novas unidades”, destaca.

Por fim, Bocalom ressaltou que o mais importante é dar a oportunidade dos novos trabalhadores realizarem o sonho de serem chamados em concurso público.

“O mais importante é, acima de tudo, que a gente está dando a oportunidade para as pessoas realizarem o sonho, que é ter a sua segurança de que ele pode tranquilamente formar uma família, pode fazer um financiamento, comprar uma casa, que ele tenha a segurança do seu trabalho”, disse ele.