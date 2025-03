Bocalom celebra segunda noite do Carnaval da Família e destaca segurança e organização

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), destacou a segunda noite do Carnaval da Família, realizada na Praça da Revolução. O evento vem sendo marcado por animação, segurança e interação entre os foliões. Tião Bocalom fez questão de prestigiar o evento, visitando os estandes de orientação ao público, barracas de alimentação e a imprensa que transmite a festa da praça.

No camarote, ao lado da primeira-dama, Bocalom interagiu com os foliões e celebrou a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado para a realização da festa.

“Todo ano a gente procura fazer melhor, e esse ano está ainda melhor que o anterior”, disse o prefeito.

Bocalom também destacou a parceria com o Governo do Estado, e ele diz que a proposta de trazer o Carnaval para o centro da cidade tem sido bem recebida pela população.

“Aqui é um espaço seguro, pensado para que as famílias e amigos possam aproveitar a folia sem preocupação”, enfatizou Bocalom.

Com cinco dias de festa, o Carnaval de 2025 reforça o compromisso da gestão municipal e do Estado em oferecer uma programação estruturada, acessível e segura, garantindo que a tradição carnavalesca siga sendo um momento de alegria para toda a cidade.