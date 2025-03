Bocalom comemora funcionamento da ETA I: “Completa os 40% de produção”; veja o vídeo

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom publicou um vídeo em suas redes sociais neste sábado (15), comemorando o reestabelecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA I), na capital. O reservatório é responsável por 40% da captação de água na cidade. Nas imagens, é destacado o bombeamento funcionando normalmente, o que trouxe alegria para o gestor.

Por causa da paralisação das duas ETAs em meio à enchente do Rio Acre nos últimos dias, pelo menos 300 mil moradores da capital acreana estavam sem o fornecimento do serviço.

A estação havia sido religada durante esta manhã, mas funcionava, conforme informado pelo gestor, com a capacidade reduzida, e agora atua com o abastecimento de 40% na capital. “Segunda bomba da ETA I acaba de entrar em funcionamento, graças à Deus e ao nosso povo guerreiro do SAERB. Completa os 40% de produção”, disse.

Em entrevista, o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) havia repassado que ainda neste sábado a ETA II também deveria voltar a funcionar, mas até o momento não foi comunicado a situação do espaço.

Veja o vídeo: