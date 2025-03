Bocalom diz que decreto de emergência já ‘está previsto em plano de contingência’ da Defesa Civil

O prefeito da capital do estado do Acre, Tião Bocalom, conversou com a equipe do ContilNet, acerca da possibilidade de realizar um decreto de estado de emergência na cidade de Rio Branco por conta do aumento no nível do rio.

De acordo com a medição realizada pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco, às 12h desta segunda-feira (10), o nível do rio estava em 14,20m. Segundo o prefeito, a decretação do estado de emergência já está prevista nos preparativos realizados pela Defesa Civil.

“Está dentro do nosso plano de contingência, se chegar no que está estabelecido no plano de contingência da Defesa Civil. Já fizemos a retirada de alguns indígenas que estavam em uma área afetada, e se chegar aos 14m24cm vamos começar a realizar a remoção das famílias”, destacou o prefeito.