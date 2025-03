Bocalom diz que só pode ser candidato ao Governo em 2026 se houver união da direita

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, voltou a falar sobre a possibilidade de ser candidato a governador em 2026, durante entrevista ao jornalista Senildo Melo, nesta quinta-feira (6).

Até o momento, o grupo da direita – do qual Bocalom faz parte – tem pelo menos dois candidatos já declarados: a vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick.

“Quero continuar prefeito. Se lá na frente as forças da direita se juntarem e acharem que o Bocalom deva ir, tudo bem, posso até pensar. Mas nesse momento meu negócio é ser prefeito de Rio Branco”, afirmou o polítíco.

“Está muito cedo para a eleição do ano que vem. Acho que agora é hora de a gente trabalhar, como nosso governador Gladson tem dito. Mostrar serviço, e é o que nós estamos fazendo. Temos duas candidaturas, a da nossa vice-governadora, que eu considero uma candidatura justa, é uma guerreira também. Tem a do senador Alan Rick, que colocou seu nome já faz é tempo. Eu respeito todas as duas candidaturas”, concluiu.