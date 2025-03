Bocalom monta força-tarefa para enfrentar possível nova enchente do rio Acre na capital

Com a experiência de quem já enfrenta inundações na cidade desde o primeiro ano de mandato, equipes da Prefeitura de Rio Branco, sob a liderança do prefeito Tião Bocalom (PL), já estão de prontidão para enfrentar novas enchentes do rio Acre e que desabrigam pessoas que vivem em bairros próximo às margens do manancial.

Neste domingo (9), o gestor está desde o início da manhã no Parque de Exposições “Wildy Viana”, onde se realiza as feiras agropecuárias, orientado o treinamento das equipes para o recebimento das famílias atingidas pelas cheias.

De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio atingiu 13,76 metros de acordo com a última medição, aferida às 9h da manhã, estando apenas a 24 centímetros abaixo da cota de transbordamento, que é de 14 metros.

“Estamos de prontidão absoluta”, disse o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal. O órgão estima que a elevação acontece a um ritmo médio de 2,5 cm por hora.

Se esse crescimento se mantiver, um dos primeiros bairros a serem afetados será o da Base, área central da cidade, onde vivem populações ribeirinhas e famílias tradicionais que ajudaram na fundação da Capital.

Em seguida, são inundados bairros como Ayrton Sena, próximo da Sobral; Habitasa, Cadeia Velha, no Primeiro Distrito da cidade, e a Seis de Agosto, no Segundo Distrito. Apesar do nível do manancial ser preocupante, as águas ainda não chegaram às casas.

O prefeito Tião Bocalom reforçou que a gestão municipal está preparada para atuar nesse momento delicado. “Todas as nossas equipes estão a postos. O que eu gostaria mesmo é de não passarmos mais por esses momentos, mas se vamos passar, vamos fazer o que a prefeitura tem feito ano após ano, se superando sempre no atendimento e acolhimento a essas pessoas”, afirmou.

A prefeitura montou uma força-tarefa envolvendo várias secretarias para garantir que as famílias tenham suporte adequado no Parque de Exposições. A composição da equipes ficou assim:

• Secretaria de Saúde: Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão de prontidão para atender qualquer pessoa que precise de assistência médica, além de realizar o monitoramento sanitário para prevenir doenças e garantir o bem-estar da população.

“A Semsa está a postos para atender qualquer pessoa que venha a chegar ao Parque de Exposições. Nossas equipes de vigilância sanitária já trabalham desde o último sábado e todas as nossas equipes de saúde já estão de prontidão para prestar um serviço de saúde digno a essas pessoas, como determinou o prefeito Tião Bocalom”, destacou o secretário de Saúde, Rennan Biths.

• Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: Além do acolhimento das famílias, uma novidade está sendo implementada nesta operação: a presença do programa Bolsa Família no abrigo.

“Nosso trabalho é o de acolhimento a essas pessoas, garantir um atendimento digno. Com a novidade: nós vamos trazer para o parque o programa Bolsa Família, para atender essas pessoas”, explicou o secretário João Marcos Luz.

• Infraestrutura e Cuidados com a Cidade: As equipes estão responsáveis pela montagem da estrutura dos abrigos, limpeza do Parque de Exposições e demais ações para garantir que o espaço esteja pronto para receber as famílias com dignidade.

A Prefeitura de Rio Branco segue monitorando a situação e atuando de forma preventiva para minimizar os impactos de uma possível cheia. As equipes da Defesa Civil e das demais secretarias continuarão trabalhando para garantir um atendimento rápido e eficiente à população que possa ser afetada.