Bocalom se junta às crianças e toma banho na fonte durante o Carnaval da Família em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, entrou no clima do Carnaval da Família neste domingo (2). Sob o forte calor deste terceiro dia de festa, acompanhado de sua esposa, Kelen Nunes, ele se juntou às crianças e tomou banho na fonte da Praça da Revolução.

Enquanto a música embalava o baile infantil, Bocalom interagiu com a população e se refrescou junto aos pequenos, aproveitando o espaço que se tornou um ponto de lazer na programação.

A festa teve início às 17h com o baile infantil e baile dos idosos. Além da banda Som dos Clarins, a população também dançou ao som do grupo Baile no Seringal.

Veja o vídeo: