Boletim: Vaticano atualiza saúde do papa Francisco nesta quinta-feira

O Vaticano divulgou, na tarde desta quinta-feira (6/3), novo boletim sobre o estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos. Segundo a Santa Sé, as condições clínicas do pontífice permaneceram estáveis ​​em relação aos dias anteriores. Ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória.

Internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, Itália, desde 14 de fevereiro, com quadro de pneumonia bilateral, o prognóstico do papa segue reservado.

“O Santo Padre continuou com benefício a fisioterapia respiratória e motora. Os parâmetros hemodinâmicos e os exames de sangue permaneceram estáveis. Ele não apresentou febre. Os médicos ainda mantêm um prognóstico reservado. Considerando a estabilidade do quadro clínico, o próximo boletim médico será divulgado no sábado”, diz o boletim publicado pelo Vaticano.