Bolivianos fecham fronteira com Acre em protesto contra alta no preço de alimentos em Cobija

Moradores de Cobija, na Bolívia, fecharam parcialmente a fronteira com o Acre na manhã desta sexta-feira (7), protestando contra o aumento no preço da carne, arroz e feijão. Segundo manifestantes, os reajustes chegam a 20% nos alimentos básicos.

De acordo com um dos manifestantes, Pedro Tavares, em entrevista à TV 5, os comerciantes estão fazendo com que os preços fiquem inacessíveis aos consumidores.

“Lamentavelmente, é algo muito absurdo, porque não foi só a carne que subiu, o arroz e o feijão também estão com preços muito altos. Tudo que é base da alimentação familiar está com valores inacessíveis. Os comerciantes estão fazendo o que querem conosco. Precisamos pensar nos trabalhadores e na população em geral. Cada um de nós representa uma família que depende de nós e, com preços tão altos, fica impossível garantir o sustento em casa”, ressaltou.

O bloqueio deve se manter até às 15 horas desta sexta-feira, no entanto, caso não seja fechado nenhum acordo com autoridades ou representantes do comércio, a interdição será mantida por tempo indeterminado.