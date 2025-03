Bomba de captação da ETA II é interrompida após incidente devido a cheia do Rio Acre

A prefeitura de Rio Branco informou que na noite de segunda-feira (10), por volta das 21h, um incidente causou a interrupção temporária no funcionamento da bomba de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA II), o que afetou o abastecimento em algumas áreas da cidade.

Segundo a gestão, o problema foi causado pela forte correnteza e pela presença de balseiros, que viraram o flutuante localizado às margens do rio, impossibilitando a continuidade do processo de captação.

Em relação ao furo na balsa, o problema já havia sido detectado, e ontem estava programado para realizar a substituição com uma nova bomba, mas devido a imprevistos no transporte, não foi possível. Contudo, a substituição está sendo realizada hoje (11), e a manutenção será concluída até o final do dia, às 21h.

“O incidente ocorreu devido à combinação da correnteza forte e a presença de um tronco de árvore que contribuiu para o tombamento do flutuante. O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) está concentrado na montagem de um novo equipamento, visando restabelecer o abastecimento o mais rápido possível, mesmo que de forma temporária, até que a normalidade seja totalmente restabelecida”, destacou a prefeitura.